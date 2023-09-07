Замужнюю Екатерину Шпицу в экстра-мини заметили в объятиях Михаила Горевого

Актриса Екатерина Шпица привлекла всеобщее внимание на прошедшей в Москве премьере фильма «У людей так бывает», в котором исполнила одну из главных ролей. Замужняя звезда кинематографа появилась на красной дорожке в экстремально коротком платье черного цвета. При этом позировала фотографам она не одна, а вместе с известным коллегой.

Журналисты удивились, увидев, как Шпица прижималась к артисту Михаилу Геровому, который без стеснения обнимал ее за тонкую талию. Впрочем, знаменитостей связывает давняя дружба, поэтому никакого романтического подтекста в их поведении искать не стоит.