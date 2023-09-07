Замужнюю Екатерину Шпицу в экстра-мини заметили в объятиях Михаила Горевого
© Starface.ru
Актриса Екатерина Шпица привлекла всеобщее внимание на прошедшей в Москве премьере фильма «У людей так бывает», в котором исполнила одну из главных ролей. Замужняя звезда кинематографа появилась на красной дорожке в экстремально коротком платье черного цвета. При этом позировала фотографам она не одна, а вместе с известным коллегой.
Журналисты удивились, увидев, как Шпица прижималась к артисту Михаилу Геровому, который без стеснения обнимал ее за тонкую талию. Впрочем, знаменитостей связывает давняя дружба, поэтому никакого романтического подтекста в их поведении искать не стоит.
Напомним, что в 2018 году Екатерина вышла замуж за директора сети фитнес-центров Руслана Панова. Однако общих детей у пары все еще нет. Пока актриса воспитывает лишь сына Германа, родившегося в ее предыдущем браке.
К слову, на премьере многие отметили, насколько хорошо выглядит Екатерина. У нее нет ни одного лишнего килограмма. Как призналась артистка, в ее худобе на самом деле тоже нет ничего хорошо, ведь многие считают своим долгом упрекнуть ее в этом. Чаще всего комментарии делают незнакомые ей мужчины.