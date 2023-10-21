Замок Пугачевой и Галкина* протаранила машина

В замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) снова закипела жизнь, об этом сообщает aif.ru.

Журналистка издания приехала к знаменитому зданию в деревне Грязь. Поместье Пугачевой регулярно становится объектом пристального внимания прессы. На этот раз местные жители рассказали, что в последнее время в замке по вечерам горит свет, хотя раньше активность была замечена только в домике прислуги.

«Там же персонал-то остался, слуги за домом следят, территорию убирают, газоны стригут. Однако мы стали замечать, что в замке по вечерам горит свет. Раньше не горел, раньше был обитаем только домик для прислуги», — сообщили они.

По словам журналистки, во время обхода вокруг замка Галкина*, она услышала детский плач. При этом на одном из участков ограждения видно, что установлен новый забор. Как рассказали местные жители, недавно туда влетел автомобиль.

«Тут же выбежала куча охранников. Подняли забор обратно, а он не стоит. Так и пришлось укреплять его трубами», — пересказывает слова очевидцев пресса.

Ранее мы писали о том, что певец Буйнов рассказал, как стал третьим лишним между Пугачевой и Галкиным*.

*признан иностранным агентом на территории РФ.