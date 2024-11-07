НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 ноября 2024, 20:01
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Заметно похудел и выглядел счастливым: Федор Бондарчук посетил день рождения Собчак без Паулины Андреевой

Федор Бондарчук посетил день рождения Ксении Собчак без Паулины Андреевой.
Заметно похудел и выглядел счастливым: Федор Бондарчук посетил день рождения Собчак без Паулины Андреевой

© Starface.ru

Режиссер Федор Бондарчук посетил день рождения журналистки Ксении Собчак. Он был один, без жены Паулины Андреевой.

Об этом пишет Леди Mail.

57-летний режиссер сфотографировался с именинницей. Он выбрал для вечера строгий образ: брюки, водолазку и пиджак с бархатными лацканами.

Интернет-пользователи отмечают, что кинодеятель выглядел похудевшим и счастливым, даже несмотря на отсутствие жены. В Сети тем не менее задаются вопросом, где супруга.

Напомним, пара не комментирует слухи о разводе. При этом вместе Бондарчук и Андреева не появляются.

Ранее близкие пары сообщили, что Паулина ушла от режиссера в апреле. По их информации, Бондарчук не изменял жене.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Леди Mail
Автор:Лилия Караева
Теги:
Федор Бондарчук
Паулина Андреева
Ксения Собчак