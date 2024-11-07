Заметно похудел и выглядел счастливым: Федор Бондарчук посетил день рождения Собчак без Паулины Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук посетил день рождения журналистки Ксении Собчак. Он был один, без жены Паулины Андреевой.

Об этом пишет Леди Mail.

57-летний режиссер сфотографировался с именинницей. Он выбрал для вечера строгий образ: брюки, водолазку и пиджак с бархатными лацканами.

Интернет-пользователи отмечают, что кинодеятель выглядел похудевшим и счастливым, даже несмотря на отсутствие жены. В Сети тем не менее задаются вопросом, где супруга.

Напомним, пара не комментирует слухи о разводе. При этом вместе Бондарчук и Андреева не появляются.

Ранее близкие пары сообщили, что Паулина ушла от режиссера в апреле. По их информации, Бондарчук не изменял жене.