Опубликовано 07 ноября 2024, 20:011 мин.
Заметно похудел и выглядел счастливым: Федор Бондарчук посетил день рождения Собчак без Паулины Андреевой
Федор Бондарчук посетил день рождения Ксении Собчак без Паулины Андреевой.
© Starface.ru
Режиссер Федор Бондарчук посетил день рождения журналистки Ксении Собчак. Он был один, без жены Паулины Андреевой.
Об этом пишет Леди Mail.
57-летний режиссер сфотографировался с именинницей. Он выбрал для вечера строгий образ: брюки, водолазку и пиджак с бархатными лацканами.
Интернет-пользователи отмечают, что кинодеятель выглядел похудевшим и счастливым, даже несмотря на отсутствие жены. В Сети тем не менее задаются вопросом, где супруга.
Напомним, пара не комментирует слухи о разводе. При этом вместе Бондарчук и Андреева не появляются.
Ранее близкие пары сообщили, что Паулина ушла от режиссера в апреле. По их информации, Бондарчук не изменял жене.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Леди Mail
Автор:Лилия Караева