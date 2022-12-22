«Закусывать надо»: влиятельный мужчина подтвердил отсутствие жениха у Волочковой

В последнее время в Сети активно обсуждают предстоящую свадьбу Анастасии Волочковой. Совсем недавно журналисты выяснили, что избранником балерины является президент кондитерской компании — Дмитрий Дюран. Тем не менее общественность поделилась на два лагеря: пока одни искренне поздравляют балерину с важным событием, другие — обвиняют ее во лжи и придуманном пиаре. К слову, домыслы последних не являются необоснованными.

Сначала фолловеры заметили, что новая фотография с возлюбленным Анастасии является фотошопом. Затем влиятельный мужчина из мира шоу-бизнеса подтвердил все догадки публики и тоже уличил Волочкову в обмане. Речь идет про Рустама Солнцева.

Блогер заявил, что физически жениха балерины просто не существует. Девушка придумала эту историю для того, чтобы пресса обратила на нее внимание.

«Анастасия, что, в тот день вообще не закусывала? Вы можете себе представить, что ее кто-то волочет в церковь? Разве что только из нее демонов выбить», — сообщил Рустам в беседе с изданием «Teleprogramma».

Ранее Ксения Собчак откровенно рассказала о том, кому она обязана своим успехом. Этой теме журналистка посвятила отдельный пост в социальной сети. Подробности читайте здесь.