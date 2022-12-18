«Закрываю между нами дверь»: слова Агутина подтверждают расставание с Варум

Музыкант Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум вместе более 20 лет. В это время случалось многое: слухи об измене и сплетни о скандалах. Но звезды продолжали быть вместе. Однако вероятность развода последнее время обсуждается активнее.

Разлад в их отношениях показывает и то, что они не живут вместе. Варум постоянно в США у дочери, а Агутин в Москве на работе.

Недавно Агутин выпустил новую песню, в которой есть строчка «Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала». Можно предполагать, что артист намекает на расставание с Варум. Ведь он ни раз говорил, что в его песнях отражены его мысли и переживания.