Заколол сапожным ножиком: вскрылась «кровавая трагедия» семьи Валентина Юдашкина

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. Не стало Валентина Юдашкина. Долгое время мужчина боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Кутюрье был близок со многими звездами шоу-бизнеса, вот почему они до сих пор не могут принять его кончину. На днях вышло шоу «Звезды сошлись», которое было посвящено трагедии в семье Юдашкиных. Во время эфира вскрылась страшная тайна Валентина.

Мужчина родился в Баковке, однако с этим местом у него связаны не самые теплые воспоминания. Оказалось, что в далеком прошлом отец модельера не поделил наследство со своим братом. В один момент словесная перепалка переросла в драку, которая закончилась весьма трагично. Как сообщили соседи Юдашкина, его отец заколол насмерть родственника сапожным ножиком.

«Начиналось все со словесных перепалок, а закончилось кровавой трагедией. Отца Валентина Юдашкина приговорили к 10 годам тюремного заключения», — рассказали осведомители в эфире шоу «Звезды сошлись».

Как выяснилось, выйдя из тюрьмы, мужчина так и не смог начать новую жизнь: через несколько месяцев он умер от инфаркта.

Многие звезды шоу-бизнеса не стали отрицать, что подобное заявление не является для них новостью. По словам Людмилы Поргиной, она всегда знала о семейной драме Валентина, вот почему в свое время знаменитость оказала ему всестороннюю поддержку.

Ранее Анита Цой рассказала об обиде Юдашкина и заявила, что она отдавала предпочтение молодым дизайнерам. Полное высказывание артистки читайте в этой статье.