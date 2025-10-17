«Захожу и вижу, что там первая буква „ш“»: почему Анна Седокова не читает личные сообщения от фанатов

Певица Анна Седокова рассказала, почему не читает личные сообщения от поклонников. Она отметила, что часто видит в уведомлениях только первую букву и боится, что это может быть оскорбление. Об этом она сообщила в утреннем шоу на радио «Русский хит».

По словам Анны, она очень редко отвечает фанатам, если они ей пишут лично. Связано это с тем, что артистка не может прочесть сообщение целиком, не открывая его, и боится, что оно может ее расстроить.

«Когда заходишь в соцсеть, там же видно только первые буквы. Я захожу и вижу, что там первая буква „ш“. И тут либо шикарная женщина, либо другое слово. И ты не знаешь каждый раз, на что можешь наткнуться», — призналась Седокова.

Артистка отметила, что читает сообщения только в том случае, если они начинаются со смайликов в виде сердец. Так Анна понимает, что человек точно не хочет ее оскорбить.

Напомним, что Анна Седокова столкнулась с большим количеством хейта после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Многие пользователи и близкие баскетболиста считали, что певица причастна к его кончине. Исполнительница даже делилась, что из-за стресса сильно похудела.

Ранее Анну Седокову осудили за выход в свет в «голом» платье.