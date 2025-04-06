«Захотелось немного желтизны»: Диана Анкудинова сообщила, что ее оболгали на шоу Андрея Малахова

Диана Анкудинова заявила, что ее оболгали на шоу Андрея Малахова.

Певица вышла на связь со своими поклонниками и рассказала о неудачном опыте в виде участия в программе «Песни от всей души», а после чего обвинила редакторов шоу Андрея Малахова в непорядочности.

Диана призаналсь, что сначала все начиналось красиво, а на съемочной площадке была дружелюбная атмосфера, из-за чего она не обращала внимания даже на мелкие недочеты. Однако ее настроение испортилось после того, как только в программе заговорили о ее жизни и творчестве.

По словам Анкудиновой, вместо милых вопросов на экран вывели неожиданный репортаж, в центре сюжета которого оказаласаь женщина, рассказывающая ложные подробности о жизни молодой артистки.

«Главной героиней стала неблагополучная дама из окружения женщины, которая меня родила. Эта персона выдавала подробности о моем детстве, которые были сплошным враньем. Наверное, редакторам стало скучно слушать хорошие песни и искренне улыбаться гостям. Захотелось немного желтизны, и для этого выбрали меня. Вы спросите, почему я не ушла? Честно скажу, была в шоке, растерялась...» — призналась Анкудинова в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов ответил Константину Эрнсту, поблагодарившему его за увольнение с Первого канала.