«Захлебнулась в рвотных массах»: звезда Высшей лиги КВН Александр Якушев рассказал о смерти мамы

Капитан команды Высшей лиги КВН «ПриМа» из Курска Александр Якушев признался, что имел пристрастие к алкоголю. Такая же склонность к спиртному была у матери юмориста, что привело к несчастному случаю.

Дело в том, что отношения родителей Якушева ухудшились, и супруги развелись, когда юмористу было 20 лет. Переживая развод, мать Якушева начала принимать спиртные напитки в больших количествах. Однажды она купила алкоголь и заперлась в ванной.

«Брат ворвался, а она уже захлебнулась в рвотных массах… <…> Приехала скорая, врачи констатировали смерть», — рассказал Якушев в подкасте Ивана Абрамова на YouTube.

Оказалось, что после несчастного случая с родительницей Александр тоже начал искать утешение в спиртом. Запои привели к тому, что Якушев не ел несколько дней, потом обнаружил боль с левой стороны и рвоту с кровью.

Врачи сделали УЗИ Якушеву и обнаружили некроз поджелудочной железы, после чего пришлось удалить часть органа. После этого Александр не пьет уже 10 лет, а, по словам юмориста, жизнь заиграла новыми красками.