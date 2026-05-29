«Захочется петь про любовь, а люди не будут воспринимать»: Виктор Дробыш предостерёг SHAMAN

SHAMAN стал известен благодаря патриотическим композициям. 28 мая на концерте в Зеленограде в рамках программы «30 лет на сцене» заслуженный артист РФ представил новую песню «Россия-мама». Во время исполнения певец встал перед большим экраном, на котором с помощью нейросети были оживлены изображения иноагентов. Артист дирижировал этим виртуальным хором.

Виктор Дробыш, ранее работавший с SHAMAN как продюсер и композитор, считает, что такой творческий поворот опасен для карьеры певца. По мнению Дробыша, артист рискует закрепить за собой имидж исполнителя, поющего исключительно на политические темы.

«Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать, а будут как певца, который поет про иноагентов», — поделился продюсер.

Дробыш подчеркнул, что их совместная работа была сосредоточена на музыке, а не на политике. «Когда мы занимались с Шаманом музыкой, писали песни — мы занимались музыкой. Сейчас он занимается… Я не знаю чем. Мне кажется, певец должен петь про любовь — к планете, к животным, естественно, к женщине и мужчине», — заявил композитор изданию ФОНТАНКА.ру.

Продюсер также упомянул покойного певца Иосифа Кобзона как пример артиста, чья судьба может повториться у SHAMAN при зацикливании на политической тематике.

Помимо творческих рисков, SHAMAN может столкнуться с юридическими последствиями. Как сообщает «Лента.ру», заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин предупредил, что использование сгенерированных нейросетью изображений реальных людей без их согласия нарушает права на изображение. Артисту грозят судебные иски от тех, чьи образы были использованы в клипе.

Напомним, Виктор Дробыш ранее уже предупреждал SHAMAN о рисках формирования одностороннего имиджа. Их творческое сотрудничество к настоящему моменту прекращено.