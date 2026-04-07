«Загадывайте желание»: 28-летняя Мила Ершова и Святослав Рогожан раскрыли пол первенца

Как пишет Womanhit.ru, супруги решили не томить поклонников перед самыми родами.

Ершова стала известна благодаря ролям в сериалах «Встать на ноги», «Аутсорс» и «Трудные подростки», а также фильме «Сводишь с ума». 28-летняя актриса и её 27-летний супруг Святослав Рогожан объявили о беременности в начале 2026 года и почти всю беременность хранили интригу о поле ребёнка.

Пара устроила тематическую вечеринку на морском побережье. В жёлтых дождевиках Мила и Святослав вышли к родным, под плащами оказались футболки с надписями «мама» и «папа». Затем супруги одновременно выпустили цветной дым.

Он оказался синим.

«Загадывайте желание, на планету земля», — подписали супруги трогательное видео с празднования.

Святослав опубликовал ролик у себя в инстаграме. Сейчас артистка находится на финишной прямой — до роддома остались считанные дни.

Напомним, Мила Ершова и Святослав Рогожан — коллеги по актёрскому цеху. Для обоих это первый ребёнок.