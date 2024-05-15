«Задевает струны души каждого»: корейская группа W24 рассказала о любви к песне «Миллион алых роз»

Южнокорейская группа W24 выступила на «Авторадио» с живым концертом и рассказала о популярном жанре K-Pop. Артисты исполнили каверы популярных российских хитов на русском языке.

Музыканты выбрали несколько знаменитых композиций: хит «Останусь» группы «Город 312», «Самая-самая» Егора Крида и «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко.

Участники коллектива рассказали, что приехали в Россию для записи альбома с каверами на песни, которые здесь знают наизусть. Поклонники были в восторге от выбора гостей для эфира и оставили множество комментариев.

Солист группы Чон Ховон назвал русский язык одним из самых сложных в мире. Он признался, что работа над альбомом давалась тяжело из-за многих слов.

«Когда появилась задача выучить песни, было очень тяжело. Особенно вот это слово – «взмахнёт». Оно далось очень тяжело», – поделился певец в эфире «Авторадио», говоря о песне «Белая ночь».

Музыканты даже перепели хит Виктора Цоя «Группа крови». Эта песня стала для них первой на русском языке. Южнокорейские звезды признались, что с творчеством Цоя познакомились благодаря своему менеджеру.

«После первого раза мы поняли – хотим еще больше завоевать любовь наших фанатов в России. Поэтому мы подготовились ко второму визиту еще больше, расширили наш репертуар. И мы надеемся, что у нас получится», – заявили они.

Артисты рассказали, какие еще русские песни им нравятся больше всего. Так, они привели в пример «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой, которая стала популярной в Южной Корее после того, как в 1997 году вышла корейская версия песни в исполнении певицы Шим Су Бон.

«Миллион алых роз» задевает струны души каждого в Корее, ее все знают», – объяснили солисты группы.