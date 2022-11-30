17:16, 30 ноября 2022
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Зачем сын Елены Ваенги «сделал» прическу как у Бориса Джонсона
Певица Елена Ваенга показала своего единственного сына и посмеялась над его прической. Она назвала ее «шикарной».
Ваенга попросила мальчика посмотреть в кадр, видимо, чтобы подписчики увидели «бардак» на его голове.
«Это сейчас очень актуальная прическа», - прокомментировала образ певица.
На это мальчик ответил: «Я знаю».
Ваенга продолжила и пошутила: «А-ля Борис Джонсон».
Ранее Ваенга уже показывала мальчика – в комментариях появлялись восторженные реплики поклонников. На одном из снимков ребенок сидел в кресле и мило улыбался.
Источник фото:Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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