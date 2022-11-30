Зачем сын Елены Ваенги «сделал» прическу как у Бориса Джонсона

Певица Елена Ваенга показала своего единственного сына и посмеялась над его прической. Она назвала ее «шикарной».

Ваенга попросила мальчика посмотреть в кадр, видимо, чтобы подписчики увидели «бардак» на его голове.

«Это сейчас очень актуальная прическа», - прокомментировала образ певица.

На это мальчик ответил: «Я знаю».

Ваенга продолжила и пошутила: «А-ля Борис Джонсон».

Ранее Ваенга уже показывала мальчика – в комментариях появлялись восторженные реплики поклонников. На одном из снимков ребенок сидел в кресле и мило улыбался.