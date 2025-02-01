«Зачем он кричит на меня?»: Анна Седокова угодила в новый скандал на шоу после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова снова попала в скандал на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Между артисткой и одном из участников проекта случился конфликт. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Появление Анны Седоковой в новом сезоне шоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ обернулось скандалом. Незадолго до премьеры проекта на ТВ стало известно о смерти бывшего мужа певицы Яниса Тиммы. Многие вспомнили, что при жизни баскетболист якобы жаловался на измены артистки на съемках шоу.

В новом выпуске проекта экс-солистка группы «ВИА Гра» повздорила с борцом Торнике Квитатиани. Участник шоу обвинил Анну Седокову в нечестной игре и несоблюдении данных обещаний. Певицу возмутило поведение мужчины, который «ненавидит женщин».

«Как мужчина-грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил? Или что?» — высказалась Анна Седокова.

Причина конфликта пока не раскрывается, но уже известно, что другие участники «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» не поддержали перепалку артистки и борца. Сообщается, что новый выпуск проекта выйдет в эфир 2 февраля.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля певицы, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели экс-супруга. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова стала аутсайдером шоу «Три аккорда» из-за Александра Розенбаума. Музыкант раскритиковал пение артистки.