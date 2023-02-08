«Зачем мне это надо?»: Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о личной жизни

Лолита Милявская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз в новом интервью для издания «КП» артистка впервые рассказала о возлюбленном.

Лолита не скрывает: она счастлива, поскольку встретила «классного и достойного» мужчину. По словам знаменитости, со своим избранником они уже давно встречаются, правда, вместе влюбленные не живут — такой формат отношений их вполне устраивает.

В Сети поговаривали о предстоящей свадьбе певицы, однако сама Милявская поспешила опровергнуть слухи. «Я вообще больше замуж не собираюсь. Зачем мне рисковать чем-то ради печати? И потом, брак — это обязательства. Зачем мне они нужны? На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего», — резюмировала Лолита.

Напомним, что певица 5 раз была замужем, но обрести женское счастье до сегодняшнего дня она так и не смогла.

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