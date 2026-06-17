«Забудь о том, что видел»: как актриса Валентина Малявина убила мужа во время репетиции

18 июня актрисе могло бы исполниться 85 лет.

Малявина стала известна благодаря ролям в советских фильмах 60–70-х годов. Звезда была популярна и востребована, однако личная жизнь сложилась трагически. По данным коллег по цеху, причиной трагедии стал алкоголизм актрисы. Роковой вечер 13 апреля 1978 года Малявина репетировала сцену из спектакля у себя дома. В квартире находились её муж Станислав Жданько и актёр Виктор Проскурин.

Во время репетиции произошло убийство. Проскурин стал единственным свидетелем произошедшего. Как рассказал актёр Сахаров, Малявина поставила коллеге жёсткое условие. «Малявина поставила Проскурину единственное условие: забыть о том, что он видел, как она убила Жданько», — поделился Сахаров.

Напомним, трагедия произошла в московской квартире актрисы. Обстоятельства дела указывали на драматические события, развернувшиеся во время работы над ролью.