«За вознаграждение»: Добровинский ответил, сможет ли Дибров забрать у Полины фамилию

Ведущий Дмитрий Дибров в новом интервью намекнул, что собирается защитить фамилию. Адвокат знаменитости Александр Добровинский рассказал, можно ли Полину заставить сменить ее.

Ведущий объяснял: он не хочет, чтобы фамилия была опорочена, так как Дибров – «синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер».

Добровинский, представлявший интересы ведущего в бракоразводном процессе с Полиной, считает, что в своей речи шоумен подразумевал другое. Вместе с тем он заявил, что при желании можно попросить бывшую жену о смене фамилии, но за вознаграждение.

«Понимаете, при разводе жена в „подарок“ получает фамилию мужа. Если хочет, то может ее себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию», - рассказал адвокат изданию StarHit.

Добровинский сталкивался в практике с подобными случаями. Так, один известный продюсер убедил экс-супругу взять девичью фамилию.

В заключение адвокат привел слова писателя Антона Павловича Чехова: «Радуйся, когда от тебя уходит жена к другому. Молись, чтобы не вернулась».

Ранее Полина Диброва намекнула на расставание с бизнесменом Романом Товстиком. Когда у бывшей жены ведущего спросили, поедет ли Роман с ней и детьми на отдых, Полина уточнила: «Кто это?»