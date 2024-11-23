«За такие вещи надо пороть»: Николай Цискаридзе резко высказался о провале одной из версий «Щелкунчика»

Артист балета Николай Цискаридзе на пресс-конференции признался, что в прошлом году обрадовался провалу одной из постановок «Щелкунчика». Педагог отметил, что спектаклем занимался «не очень талантливый человек». Об этом пишет NEWS.ru.

Николай Цискаридзе не стал скрывать своего негодования от одной из прошлогодних версий спектакля «Щелкунчик». При этом народный артист России отказался назвать театр, в котором проходила постановка, но подчеркнул, что это «солидное, серьезное музыкальное учреждение».

«[За постановку отвечал] человек, который не имеет права ставить никакие спектакли, с моей точки зрения. Но это имело такой провал, что мне было безумно приятно. Потому что за такие вещи, особенно в русской культуре, надо выводить на лобное место и пороть», — заявил Николай Цискаридзе.

Бывший премьер балета Большого театра добавил, что любой балет, даже во Франции, можно считать русским, поскольку к концу XIX века в Европе из-за революций искусство балета почти исчезло. Николай Цискаридзе отметил, что именно Российская империя и впоследствии СССР сохранили эту культуру, а затем вернули ее в Европу.

«Никто не может позволить себе сделать большой, серьезный, классический спектакль таким, каким он может быть, кроме русского балета», — высказался артист.

Недавно Николай Цискаридзе также резко высказался о повышении цен в государственных театрах, назвав их «ненормальными». Педагог заявил, что билет на постановку «не может стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека».

Ранее сообщалось о том, что генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев ответил на претензии о стоимости билетов.