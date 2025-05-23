«За рулем должен быть кто-то один»: Кузьмин ответил, почему не поет с молодыми и не появляется на ТВ

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал, почему не записывает дуэты с молодыми исполнителями. Он отметил, что для него это неинтересно, а пиар ему не нужен. Об этом он сообщил Kp.ru.

Кузьмин – один из немногих артистов, кто не сотрудничает с молодежью. И, по всей видимости, это не изменится. Певец признался, что не хочет работать с современными вокалистами. По его мнению, в основном это нужно для продвижения, а у него с этим все в порядке.

«Дуэты с молодыми артистами нужны для пиара в основном, а мне пиар не нужен, а творчески не интересно. За рулем мотоцикла должен быть кто-то один», - заявил Кузьмин.

Также музыкант ответил, почему предпочитает не участвовать в ТВ-шоу. Владимир поделился, что не видит в этом смысла. Съемки в проектах он считает бесполезной тратой времени. Артист рассказал, что может провести свободные минуты намного лучше.

Ранее стало известно, сколько Владимир Кузьмин заплатил за похороны брата Александра.