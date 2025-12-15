«За нами приехал лимузин, девочки в полном восторге»: актриса Анна Хилькевич отпраздновала 10-летие дочери

Актриса Анна Хилькевич отпраздновала день рождения старшей дочери. 14 декабря старшей наследнице артистки Арианн исполнилось 10 лет. Звезда «Универа» устроила для именинницы пижамную вечеринку.

Хилькевич вместе с супругом и двумя другими детьми ради праздника облачились в костюмы мультяшных персонажей и вручили школьнице большую коробку с подарками. Затем стилисты сделали девочке макияж и прическу для предстоящей вечеринки.

До места назначения именинница в компании мамы, сестер и многочисленных подруг отправилась на лимузине, салон которого был украшен розовыми воздушными шарами. 39-летняя Анна продумала программу на весь день.

«Особенный день... Нашей самой старшей малышке, нашей Ариаше, исполняется 10 лет. Мы очень старались сделать этот день для нее таким же особенным. Самое важное — встретить этот день в компании лучших подруг и близких друзей. Все началось у нас дома: девчонки собирались, болтали, готовились и уже были в предвкушении. За нами приехал лимузин. Праздник проходил в лофте, в духе Victoria’s Secret. Девочки были в полном восторге. Мы, взрослые тоже», — написала актриса в своем личном блоге.

Также Хилькевич в соцсети обратилась к дочери с теплыми пожеланиями: чтобы в жизни было больше светлых моментов «в кругу самых близких и любимых подруг».

Ранее актриса Анна Хилькевич призналась, что ей приходится быть строгой с детьми.