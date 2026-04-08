«За многолетнюю деятельность»: Путин наградил орденом Александра Невского художника Никаса Сафронова

Как пишет RT, указ о награждении опубликован на официальном портале.

Никас Сафронов — советский и российский художник, академик Российской академии художеств, народный художник РФ. Он родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. После окончания школы поступил в Одесское мореходное училище, затем учился в Художественном училище имени М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону. Высшее образование получил в Вильнюсском художественном институте, который окончил в 1982 году. Сафронов известен своим уникальным авторским стилем, который стал узнаваемым брендом в России и за рубежом.

Орден вручён за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Художник неоднократно писал портреты президента. В 2025 году Сафронов также создал портрет бывшего президента США Дональда Трампа. В январе 2026-го его иммерсивная выставка Dream Vision в Индии стала самой посещаемой за последние 60 лет.