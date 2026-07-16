НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 июля 2026, 11:31
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За миллиард рублей: 59-летняя Рената Литвинова выставила на закрытую продажу элитную квартиру в центре Москвы

Актриса и режиссёр Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою элитную квартиру в центре Москвы за 1 млрд рублей. Для оформления документов она лично прилетела из Парижа.
За миллиард рублей: 59-летняя Рената Литвинова выставила на закрытую продажу элитную квартиру в центре Москвы

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

59-летняя Литвинова стала известна благодаря работам в кино как актриса, режиссёр и сценарист. Последние несколько лет она живёт в Париже.

Квартира площадью 344 квадратных метра расположена в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». Это две объединённые квартиры, создающие единое пространство. По данным риелторов, крупный московский предприниматель уже внёс аванс за недвижимость. Однако показы продолжаются — у актрисы есть время до конца лета для поиска покупателя.

Литвинова готова обсуждать стоимость и ускорить сделку.

Дополнительно за антиквариат и предметы интерьера просят 5 млн рублей.

Напомним, Рената Литвинова последние несколько лет проживает в Париже на постоянной основе. Продажа московской недвижимости может быть связана с окончательным переездом за рубеж.

Автор:Оскар Поперечный
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