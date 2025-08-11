«За характер дизлайк»: стилист Рогов оценил наряды Люси Чеботиной и Марины Федункив

Стилист Рогов раскритиковал наряд Марины Федункив. Об этом стало известно после выхода видео на YouTube-канале ROGOV LIVE.

Стилист Александр Рогов вместе с музыкальным экспертом и автором YouTube-канала «Рамузыка» Рамином оценили образы звезд на красной дорожке премии МУЗ-ТВ «Легенда».

Больше всего они раскритиковали актрису Марину Федункив, которая вышла в желтом платье, поверх которого надела черную накидку. На бюсте актрисы красовался qr-код.

«Я обожаю ее! Но это просто пляжное платье-размахайка. И я даже не знаю, как назвать вот этот объект на голове… А зачем QR-код? Мне не нравится. Это просто плохо. Мне некрасиво. Это немодно, не идет Марине», — прокомментировал образ Рогов.

Его поддержал и Рамин.

«Не знаю. Я уже поел утром яйца. А зачем желток на красной дорожке? Марина — топ. Она вообще нереальная. Но…» — добавил он.

Следом Рогов прошелся по Люсе Чеботиной. Правда, певице досталось больше не за образ, а за ее недавние скандалы.

«Давай быть честными, это красиво. Девочки, которые нас сейчас смотрят, хотят так? Хотят. Давай, Люсе за ее характер поставим дизлайк. Ну, а что она? То Адель ее не устраивает, то к кому-то у нее претензии», — заявил стилист.

