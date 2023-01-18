«За деньги - да»: известно, за что Инстасамка получила миллион долларов

На днях Дарья Зотеева, известная всем как Инстасамка, дала откровенное интервью для шоу «ЧЕ КАВО». Творчество девушки и раньше вызывало общественный резонанс, но после ее слов о заработке волна недовольств вновь обрушилась на знаменитость.

Дарья сообщила, что 2022 год стал для нее самым удачным: только за один день звезда получила аванс в размере одного миллиона долларов. Правда, она уточнила: эту сумму ей нужно будет впоследствии окупить.

Кроме того, Инстасамка раскрыла и стоимость рекламы в ее блоге. Так, за публикацию про косметику или фильмы девушка получает в размере 800 тыс. рублей.

Окончательно публику «добила» новость о том, что квартира знаменитости в Дубае обходится ей почти в 2 миллиона рублей в год. Согласитесь, сумма весьма внушительная!

Кажется, 22-летняя исполнительница хита «За деньги - да» нашла определенный ключ к успеху.

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