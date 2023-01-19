«За что ей меня любить?»: Савичева рассказала о подлом поступке по отношению к Гагариной

Юлия Савичева довольно редко сообщает эксклюзивные подробности о себе. На этот раз певица сделала исключение и в новом интервью для Яны Чуриковой рассказала о конфликте с Гагариной.

В далеком 2003 году Полина выиграла проект «Фабрика звезд». Как победительница шоу, она должна была ехать на конкурс «Евробест» и представлять нашу страну на «Евровидении», но внезапно вместо Гагариной на престижные мероприятия отправили Савичеву. По словам Юлии, именно это Полина до сих пор не может простить ей.

«Конечно, Гагарина ненавидела меня за это, потому что вот так вот все. А за что меня было любить? Она считала, что меня в тот момент продвигали», — высказалась певица.

Савичева добавила: своей вины перед коллегой она не чувствует. На тот момент Юлия всего лишь выполняла требования продюсеров, а Полина все равно планировала заняться учебой.

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