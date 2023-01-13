«За час до концерта узнала о ее смерти»: в семье Анны Семенович произошла трагедия

Анна Семенович является одной из самых откровенных персон в отечественном шоу-бизнесе. Певица всегда рада поделиться эксклюзивными подробностями о себе с прессой. Сегодня в новом интервью для «КП» девушка рассказала о горе, которое произошло в ее семье.

Так, Семенович вспомнила о своем выступлении в Дубае. Ровно за час до появления на публике знаменитость узнала о смерти бабушки. Столкнувшись с тяжелой утратой, Анна не отменила концерт, а героически вышла на сцену, рассказав народу о своем несчастье. Преданные поклонники артистки тогда очень поддержали ее и всеми силами старались утешить Семенович.

«За час до концерта я узнала, что у меня умерла бабушка. Я рыдала на всех своих медленных песнях. Зрители сначала не могли понять, что происходит. Но когда я поделилась своим горем, все начали аплодировать и рыдать вместе со мной. Концерт получился максимально душевным. Я его отработала, и в ту же ночь села на самолет в Россию, чтобы помогать маме заниматься похоронами», — поделилась откровением девушка.

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