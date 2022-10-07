Юрий Лоза питает отвращение к шоу «Голос. Дети» из-за сломленных судеб

Эстрадный певец Юрий Лоза высказался о детском музыкальном шоу «Голос. Дети». По его мнению, этот конкурс ломает детские судьбы.

Он заявил, что дети не должны в раннем возрасте соревноваться, а тот факт, что их голоса не окрепли, вообще вредно для их здоровья.

«Пока не пройдет пубертатный период, нельзя глотку рвать. Дети, которые там поют и пытаются выжать из себя по максимуму, они никогда не запоют», - заявил певец.

Он добавил, что у детей вся жизнь впереди, а их губят подобными шоу с самого начала.