Юрий Лоза назвал «отпуском» эмиграцию артистов, которые не критиковали Россию

Певец и композитор Юрий Лоза призвал считать «отпуском» отъезд ряда российских артистов в 2022 году. По мнению исполнителя хита «Плот», если люди не критиковали родную страну и не спонсировали ВСУ, то и вопросов к ним возникать не должно.

«Все зависит от того, как они себя вели за рубежом. Если они ничего не говорили, не ругали нашу страну, не поддерживали наших противников и не высылали деньги на поддержку Украины, то их отсутствие в России можно считать отпуском», - сказал Лоза в беседе с порталом «Татар-информ».

В качестве примера он привел проживающего в США певца Валерия Леонтьева. Исполнитель хита «Дельтаплан» в 2024 году объявил о завершении карьеры и прилетает в Россию крайне редко.

«Ни у кого в России нет к нему никаких претензий. И если он решит приехать сюда и поработать, вряд ли кто-то будет чинить ему препятствия и вставлять палки в колеса», – заключил Лоза.

Ранее Юрий Лоза выразил уверенность, что уехавшую из России певицу Кристину Орбакайте ждет полный крах карьеры в Европе. Он подчеркнул, что востребованных за границей российских артистов нет.