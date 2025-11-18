Юрий Куклачев заявил, что продолжает работать и создавать новые спектакли. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня СМИ написали о том, что дрессировщик Юрий Куклачев, якобы, прекращает выступать из-за состояния здоровья. Он рассказывал, что сейчас живет только за счет продаж книг.

Однако вскоре Куклачев поспешил опровергнуть эти новости — он заявил, что статья является фейком.

«Корреспондент написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно. Я продолжаю работать не останавливаясь», — рассказал он.

Дрессировщик признался, что сейчас работает над созданием новых спектаклей и шоу с кошками.

«Мы сейчас скоро поедем в Сибирь. Будем радовать зрителя своими спектаклем», — добавил он.

