Юрий Антонов ответил оперной певице, которая обвинила его в алкоголизме и назвала выжившим из ума

Композитор и певец Юрий Антонов отреагировал на оскорбления со стороны оперной певицы Марии Максаковой* (признана иноагентом на территории РФ). Напомним, в интервью она обвинила певца в алкоголизме и назвала «выжившим из ума».

Комментарий Антонова приводит издание «Абзац».

Композитор удивился, с какой стати Максакова* обвиняет его в чем-то.

«Пошла она знаете куда! … Она неудавшаяся артистка», - отметил Антонов и добавил, что оперная певица неинтересна ему и назвал Максакову* «сущностью».

По словам музыканта, он не знаком с ней лично.

В 2016 году Максакова*уехала из России вслед за мужем, он был позже убит в Киеве. Она неоднократно высказывалась негативно в адрес жителей России, называла их «жабами и кротами». Доставалось и звездам шоу-бизнеса. Так, певицу Ларису Долину оперная исполнительница сравнила с «зомби-мертвецом».

Ранее в ноябре 78-летний Антонов раскрыл сокровенное желание. Он заявил, что, кроме здоровья, в его возрасте ничего не нужно. Подробности читайте здесь.

*признана иноагентом на территории РФ