Юморист Гарик Харламов отреагировал на смерть актера Романа Попова

Комик и резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на смерть 40-летнего актера Романа Попова. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о таланте своего друга.

Артист, запомнившийся зрителям по роли следователя Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни 28 октября. У Романа был рак мозга.

Харламов поделился в личном Telegram-канале фотографией артиста, который позировал с собакой на руках.

«Сегодня Ромы не стало. Болезнь, которую он победил в первом раунде, что казалось невозможным уже тогда, вернулась вновь. Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, сериал!» — написал Харламов.

В своем обращении комик также поделился теплыми воспоминаниями о работе с Романом в Comedy Club. Он отметил его невероятное трудолюбие и упорство. Харламов рассказал, что Попов относился к тем артистам, которым популярность давалась нелегко, но он никогда не жаловался, а усердно работал, чтобы добиться успеха.

Именно это упорство, по словам Харламова, и привело Романа Попова к роли в «Полицейском с Рублевки», которая принесла ему широкую известность. Комик заключил, что они часто в шутку здоровались, упоминая этот сериал.

