Юлию Высоцкую сразила внезапная болезнь

Супруга Андрона Кончаловского, российская и белорусская актриса театра и кино неожиданно для всех выпала из рабочего графика.

«В последнее время дел было слишком уж много, поэтому, видимо, и приболела. К тому же подцепила в поездке какой-то странный вирус. В самом начале ноября планировали начать съемки «Едим Дома!», но все отменяется. Надеюсь, что с болезнью я благополучно справлюсь», — рассказала актриса.

Несмотря на недомогание, актриса все-таки надеялась быть в Петербурге уже к концу недели. В городе на Неве у нее были запланированы два спектакля, которые сейчас из афиши сняты.

Точно увидеть актрису можно будет 25 ноября на сцене театра им. Моссовета в спектакле «Дядя Ваня» по произведению А.П.Чехова.

Желаем Юлии скорейшего выздоровления.

ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News