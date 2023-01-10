03:24, 10 января 2023
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Юлия Высоцкая жестко набросилась на журналистов
Юлия Высоцкая жестко ответила на клевету в адрес Андрея Кончаловского.
Терпению актрисы Юлии Высоцкой пришел конец.
Казалось бы, не так-то просто придумать что-либо, что может спровоцировать крик у опытной актрисы и закаленной светской львицы.
Однако, журналистам определённых изданий все же удалось найти способ вывести Высоцкую на эмоции.
В жёлтую прессу просочились слухи о скоропостижной кончине её знаменитого мужа. Такое откровенное и бессовестное вранье заставило артистку рассвирепеть:
- Удивительно гадкие люди, – обратилась Юлия к недоброжелателем, – мало того, что мужа «убили», так ещё и похоронить решили в Париже! С какой-такой стати?! А почему не в Венеции?
_Судя по всему, вклад супруга в искусство Юлия оценивает не меньше, чем вклад Сергея Дягилева и Иосифа Бродского.
Напомним, именно они похоронены на знаменитом островном кладбище Сан-Микель близ Венеции._
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://informing.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: