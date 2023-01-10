Юлия Высоцкая жестко набросилась на журналистов

Терпению актрисы Юлии Высоцкой пришел конец.

Казалось бы, не так-то просто придумать что-либо, что может спровоцировать крик у опытной актрисы и закаленной светской львицы.

Однако, журналистам определённых изданий все же удалось найти способ вывести Высоцкую на эмоции.

В жёлтую прессу просочились слухи о скоропостижной кончине её знаменитого мужа. Такое откровенное и бессовестное вранье заставило артистку рассвирепеть:

Удивительно гадкие люди, – обратилась Юлия к недоброжелателем, – мало того, что мужа «убили», так ещё и похоронить решили в Париже! С какой-такой стати?! А почему не в Венеции?

_Судя по всему, вклад супруга в искусство Юлия оценивает не меньше, чем вклад Сергея Дягилева и Иосифа Бродского.

Напомним, именно они похоронены на знаменитом островном кладбище Сан-Микель близ Венеции._