Юлия Высоцкая отреагировала на насмешки пользователей Сети

Телеведущая Юлия Высоцкая внезапно стала одной из самых популярных фигур в интернете.

В Сети стремительно расходятся ролики с пародиями на кулинарное шоу «Едим дома», в котором 49-летняя актриса показывает своё кулинарное мастерство.

Народное творчество, как водится, появилось не на ровном месте. Всё дело в том, что подписчики Высоцкой обратили внимание на странные решения, которые предпринимает телеведущая в процессе приготовления пищи.

Кроме того, что Высоцкая не справилась с сырниками, теледива сожгла мясо на мангале, помидоры в духовке, а раков взбивала в блендере.

Всё это породило множество мемов и забавных видеороликов. А интервью, в котором Юлия Высоцкая говорит, что не ест блюда собственного приготовления, лишь подбавило масло в огонь.

Юлия Александровна прореагировала на насмешки и хейт неоднозначно.

«Немного солнца в холодной воде», — написала актриса в микроблоге, вероятно, описав свое состояние и отношение к происходящему.