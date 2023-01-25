19:52, 25 января 2023
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Юлия Савичева вышла в свет с округлившимся животиком
Бывшая участница телепроекта «Фабрика звёзд» Юлия Савичева опубликовала в своем микроблоге необычное видео.
На нем певица расслабленно дефилирует в кожаном обтягивающем платье цвета серый металлик.
Однако отнюдь не наряд Савичевой вызвал ажиотаж в комментариях, а округлившийся животик тридцатипятилетней Юлии.
Находится ли исполнительница в положении, или же просто подобрала не самый удачный фасон для выхода в свет, сказать сложно.
«Если вы беременны, Юлечка, мы вас от всей души поздравляем»: - пишут обрадованные подписчики.
Сама звезда комментарии наверняка уже изучила, однако пока хранит молчание.
Напомним, что дочке Юлии Анне Аршиновой скоро исполняется 6 лет, живет она в Португалии с бабушкой и дедом по отцовской линии.
Источник фото:http://starface.ru/
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: