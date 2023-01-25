Юлия Савичева вышла в свет с округлившимся животиком

Бывшая участница телепроекта «Фабрика звёзд» Юлия Савичева опубликовала в своем микроблоге необычное видео.

На нем певица расслабленно дефилирует в кожаном обтягивающем платье цвета серый металлик.

Однако отнюдь не наряд Савичевой вызвал ажиотаж в комментариях, а округлившийся животик тридцатипятилетней Юлии.

Находится ли исполнительница в положении, или же просто подобрала не самый удачный фасон для выхода в свет, сказать сложно.

«Если вы беременны, Юлечка, мы вас от всей души поздравляем»: - пишут обрадованные подписчики.

Сама звезда комментарии наверняка уже изучила, однако пока хранит молчание.

Напомним, что дочке Юлии Анне Аршиновой скоро исполняется 6 лет, живет она в Португалии с бабушкой и дедом по отцовской линии.