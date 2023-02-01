Юлия Савичева поделилась тайными подробностями своих детских страхов

Финалистка «Фабрики звезд 2», участница конкурса «Евровидение-2004» певица Юлия Савичева поделилась некоторыми особенностями своего образа жизни.

Артистка призналась, что никогда не сядет на мотоцикл, даже в качестве пассажира. Савичева с детства панически боится двухколесного транспорта.

Я никогда не сяду за руль автомобиля, - продолжила Юлия перечень своих собственных психологических табу. – У меня есть устоявшееся мнение о женщинах за рулем.

Справедливости ради, стоит признать, что эта фобия имеет под собой реальные корни: много лет назад Савичева попала в ДТП, машина, в которой находилась девушка, на полной скорости улетела в кювет. К счастью, никто не пострадал.

А еще мать 5-летней Анны Аршиновой не рискнет спрыгнуть с парашюта.

Раньше смогла бы, а после рождения дочери – уже нет!

И наконец Юлия никогда не станет «крестницей Святого Валентина». Родившись в День всех влюбленных, девочка вполне могла быть названа Валентиной.

По крайней мере, ее родители и бабушка долго обсуждали такой вариант на семейном совете. И даже гадали на спичках.

Но выбор пал на нынешнее имя Юлии Савичевой.