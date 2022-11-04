Юлия Проскурякова трогательно попрощалась с людьми

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила пост, в котором трогательно попрощалась с людьми. Речь идет о съемочной группе, работавшей с ней над фильмом «Слезы осушит ветер».

Проскурякова сыграла в картине главную роль. 3 ноября был последний день съемок.

«Две недели съемок, главная роль, замечательный режиссер… и потрясающий оператор, любимые и яркие партнеры на площадке и слаженная профессиональная съемочная группа – это счастье для актера», - говорится в сообщении.

Жена Николаева поблагодарила всех по отдельности: кастинг-директора, агентов и партнеров, художников по костюмам, продюсеров и «всех причастных».

«Я буду очень скучать!» - заключила она.

В комментариях к посту Проскурякову спрашивали, когда фильм выйдет на экраны. Она заявила, что начинается монтаж – возможно, окончательно картина будет готова через один-два месяца.

ФОТО: EAST NEWS