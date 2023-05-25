Юлия Пересильд показала, как делала макияж и прическу в космосе

Актриса Юлия Пересильд, снявшаяся в одной из главных ролей фильма «Вызов», показала в соцсетях, каким именно образом наносила себе макияж во время съемок кинокартины.

Пересильд рассказала, что поскольку гримера на борт МКС взять не разрешили, ей пришлось самостоятельно освоить все тонкости этой профессии.

В качестве подтверждения своих слов актриса выложила в свои социальные сети видео, на котором действительно наносит себе макияж, находясь в космосе. Для этого Пересильд выбрала себе место около иллюминатора, в которой виден кусок планеты Земля.

Как сообщила актриса, с собой на МКС она взяла пудру, жидкие тени, карандаш для губ, помаду и румяна.

«Смотря видео женщин в космосе, я заметила такую вещь, что немного вьющиеся волосы в невесомости красиво себя ведут. Поэтому на МКС я взяла 20 резинок для волос и после каждого мытья головы накручивала рогалики, чтобы волосы были вьющиеся», — добавила артистка. Ее слова приводит Газета.Ru.