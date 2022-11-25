Юлия Пересильд готова жить с Тройником

Михаил Тройник может сдаться первой в мире космической актрисе.

Юлия Пересильд недвусмысленно заявила, что ее сердце занято талантливым и неженатым артистом.

На дебютном показе кинофильма Клима Шипенко «Вызов» первая в мире женщина-артистка, побывавшая в космосе, 38-летняя Юлия Пересильд появилась со своим новым бойфрендом, 34-летним артистом театра и кино Михаилом Тройником.

Ни разу не женатый Михаил – один из самых интригующих персонажей артистического бомонда столицы. Выпускник Школы-студии МХАТ сделал свою карьеру в «Гоголь-центре» у Кирилла Серебрянникова, где «в атмосфере счастья» сыграл и в «Мертвых душах», и в «Братьях», и в трагикомической театральной инсценировке по Фассбиндеру «Без страха».

В кино Тройник также зарекомендовал себя мастером разностороннего жанра, попеременно воплощаясь то в безногого Макса в «Комбинате Надежда», то во многодетного отца Сергия в «Чики», то в зоотехника в знаменитой комедии «День города».

И за все это время Михаил ни разу не попал в сети ни к одной актрисе! Между тем, у парня нет детей, есть своя квартира в Москве, и за один съемочный день он способен заработать от 100 до 200 тысяч рублей! Ну просто какой-то космический жених!