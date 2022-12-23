Юлия Михалкова встала в наиболее приятную позу в постели

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, которая то и дело выставляет пикантные фотографии, показала очередной провокационный снимок.

На нем Михалкова в желтом наряде, который облегает нижнюю часть тела, встала на четвереньки. Снимок сделан на заднем сиденье машины.

Поза, в которой предстала Михалкова, считается самой любимой у женщин и удобной для проникновения парня. Именно так дамы чаще всего получают удовольствие от секса.

Ранее Михалкова задрала свитер рукой. Фотограф поймал актрису без лифчика в этот момент.