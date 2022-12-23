16:08, 23 декабря 2022
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Юлия Михалкова встала в наиболее приятную позу в постели
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, которая то и дело выставляет пикантные фотографии, показала очередной провокационный снимок.
На нем Михалкова в желтом наряде, который облегает нижнюю часть тела, встала на четвереньки. Снимок сделан на заднем сиденье машины.
Поза, в которой предстала Михалкова, считается самой любимой у женщин и удобной для проникновения парня. Именно так дамы чаще всего получают удовольствие от секса.
Ранее Михалкова задрала свитер рукой. Фотограф поймал актрису без лифчика в этот момент.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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