Юлия Меньшова и Станислав Садальский не поделили Первый канал

Российский актер Станислав Садальский ответил на критику актрисы Юлии Меньшовой, которая в одном из интервью заявила, что во время работы на Первом канале в шоу "Сегодня вечером" ей крепко доставалось от актера.

По ее словам, именно Станислав Садальский вставлял ей палки в колеса и мешал работе.

Актер не остался безучастным к этому заявлению, ответив Юлии, что никоим образом такого не совершал, и не понимает о чем идет речь.

Он также добавил, что не станет раскрывать публике некий секрет - а именно, каким образом Юлия попала на Первый канал, и сколько титанических усилий пришлось приложить для этого ее отцу, режиссеру Владимиру Меньшову.

Он также опроверг заявления Юлии о том, что ее вновь позвали на шоу, но она отказалась возвращаться на прежнее место, отметив, что никто ее обратно вовсе и не звал.