Юлия Ковальчук встретила мужчину своей мечты. Но у него есть маленький сын

Бывшая солистка группы «Блестящие» рассказала об этой встрече в своем микроблоге.

Мужчина вез детскую коляску, в которой лежала коробка с шампанским. За коляской семенил малыш, и плакал: «Папа, я устал!». «У тебя же есть ножки, -отвечал отец. – а бутылок нет».

В этой шутке пессимисты усмотрели намек Юлии на то, что ее отношения с супругом дали трещину. Слухи об этом уже давно кочуют в интернете.

Оптимисты, напротив, расценили пост как отражение хорошего предновогоднего настроения молодой материй, у которой подрастает пятилетняя дочка Амелия.

Правда, Алексей Чумаков в использовании детской коляски не по назначению замечен не был.