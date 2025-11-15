Юлия Барановская в полупрозрачном платье засветила шрам на животе после операции

Юлия Барановская вышла в свет после перенесенной недавно экстренной операции о случайно засветила шрам на животе. На премии OK! Awards «Больше чем звезды» телеведущая была не одна, а в компании неизвестного мужчины.

Юлия выбрала для мероприятия полупрозрачное коричневое платье, сквозь которое можно было увидеть оставшийся после хирургического вмешательства рубец. Образ она дополнила массивными серьгами золотого оттенка и туфлями в тон.

Как пишет Kp.ru, часть времени за кулисами Барановская уделила неизвестному мужчине, с которым мило беседовала. При этом она не стала комментировать свое здоровье и не говорила о спутнике, но поделилась планами на ноябрь и декабрь.

Юлия призналась, что совсем не жалеет себя и будет работать без выходных практически до Нового года.

«Нет, выходного ни одного не будет. Наоборот, мне кажется, что выходные в предновогоднюю пору наводят на меня грусть и тоску. Поэтому нормально. Такой рабочий график подходит. Но я думаю, в этом главная ночь у меня будет с детьми на отдыхе, а не на корпоративе», — сказала Барановская.

Ранее юрист Владислав Подшибякин обнаружил, что бывший гражданский муж Барановской, футболист Андрей Аршавин заключает многомиллионные контракты, покупает одежду премиальных брендов, ездит в дорогие поездки и при этом пытается понизить алименты на своих детей.