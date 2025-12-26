Юлия Барановская не стала молчать после свадьбы Гордона с 23-летней художницей

Юлия Барановская поздравила Александра Гордона со свадьбой. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на недавнюю свадьбу коллеги по ток-шоу «Мужское/женское» Александра Гордона с 23-летней художницей. Она опубликовала совместный снимок с супругами и пожелала им счастья в личной жизни.

«Алина + Саша = совет да любовь», — подписала фото она.

Напомним, Александр Гордон в шестой раз женился на художнице Алине Михайловой. Разница в возрасте между ней и телеведущим составляет 38 лет. Ранее Гордон объявил о разводе с арфисткой Софией Каландадзе, которой было 24 года на момент расставания.

