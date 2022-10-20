Янковский внезапно пришел на премьеру с незнакомкой

На премьере фильма «Плакать нельзя» не оказалось супруги Ивана Янковского

Звезда комедийного сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская не пришла на звездную тусовку в кинотеатр «Октябрь».

Новый психологический триллер Натальи Назаровой о мытарствах русской матери-эмигрантки в Скандинавии вполне может принести мужу Дианы – выпускнику ГИТИСа Ивану Янковскому – очередную награду.

Напомним, внук знаменитого советского актера уже трижды номинировался на премию «Золотой орел».

В картине он занят в главной роли.

Как правило, красавица-супруга посещает все мероприятия, на которые приглашают Янковского, - отмечают эксперты светской хроники.

Passion.ru предполагает, что 30-летнаяя Диана просто осталась дома с полуторагодовалым сыном.

ФОТО: Ugolnikova Ksenia/East News