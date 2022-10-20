Янковский внезапно пришел на премьеру с незнакомкой
На премьере фильма «Плакать нельзя» не оказалось супруги Ивана Янковского
Звезда комедийного сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская не пришла на звездную тусовку в кинотеатр «Октябрь».
Новый психологический триллер Натальи Назаровой о мытарствах русской матери-эмигрантки в Скандинавии вполне может принести мужу Дианы – выпускнику ГИТИСа Ивану Янковскому – очередную награду.
Напомним, внук знаменитого советского актера уже трижды номинировался на премию «Золотой орел».
В картине он занят в главной роли.
Как правило, красавица-супруга посещает все мероприятия, на которые приглашают Янковского, - отмечают эксперты светской хроники.
Passion.ru предполагает, что 30-летнаяя Диана просто осталась дома с полуторагодовалым сыном.
ФОТО: Ugolnikova Ksenia/East News