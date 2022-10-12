Яна Рудковская жестоко мстит аферистам

На ремонт своего мини-замка музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко выделила из семейного бюджета 130 млн рублей.

Весной 2022 года деньги в разных долях были перечислены на счета строительного эксперта Дениса Гонтаря и компании «ПСК МЕТ КОН». Однако, как это случается даже на Рублевке, звездные потребители строительных услуг остались и без ремонта, и без денег.

Впрочем, после заявления в полицию, пустившийся в бега Гонтарь был найден. И даже пообещал Рудковской вернуть полученную от нее сумму. Но обещание не выполнил.

Теперь разъяренная бизнесвумен клянется жестоко покарать обманщика. MONAVISTA сообщает, что Рудковская возбудила иск по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Виновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

В настойчивости Яне Рудковской не откажешь: в 2008 году она развелась с родным братом Елены Батуриной – миллионером Виктором Батуриным. По признанию Яны, для этого ей пришлось побывать на 221 судебном заседании.

ФОТО: Cyril Pecquenard/KCS/East News