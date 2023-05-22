Яна Рудковская назвала лицемерным поведение гостей Каннского фестиваля

На открытии знаменитого кинофестиваля гости встретили голливудскую суперзвезду Джонни Деппа семиминутными овациями.

Такое поведение звездной публики, еще недавно бойкотировавшей Деппа, вызвало недоумение у российской телеведущей Яны Рудковской.

«Очень удобная культура отмены, совсем не лицемерная, да? Возможно, кто-то уже забыл, как роль Деппа в «Фантастических тварях» отдали Мадсу Микельсону или что режиссер новых «Пиратов Карибского» моря очень сдержанно высказывался о возвращении Деппа во франшизу?» - приводит слова Рудковской «Вечерняя Москва».

Напомним, бракоразводный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд сопровождается многочисленными скандалами и кляузами, которые поделили мировую кинообщественность на сторонников и противников Деппа.

Херд выкладывает в Сеть видео погромов, которые устраивает экс-супруг в ее доме и обвиняет Джонни в рукоприкладстве. Депп уверяет, что темпераментная Эмбер подкладывает в его постель фекалии и едва не отрубила ему палец.

76-й Каннский международный кинофестиваль стартовал с показа исторической драмы «Жанна Дюбарри». Роль короля Людовика XV исполняет 59-летний Джонни Депп.