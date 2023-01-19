Яна Рудковская чуть не поймалась на мошеннической схеме

Курьезная ситуация произошла с продюсером Димой Билана Яной Александровной Рудковской во французской столице.

Бизнесвуман отправилась туда на Парижскую Fashion Week и попросила одного из своих менеджеров забронировать ей отель.

Каково же было удивление Рудковской, когда спустя сутки она получила гневное сообщение от руководства отеля, обвиняющего её в попытке пожить в апартаментах бесплатно.

В ходе разбирательства выяснилось, что её менеджер, якобы предложила воспользоваться популярностью жены Евгения Плющенко и поселить её в роскошном отеле за так-называемый информационный «бартер».

Трюк не прошел: Яна Рудковская категорически опровергла вброс, заверив прессу, что зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе хорошее место для проживания.