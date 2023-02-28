Яна Чурикова нашла в песнях Пьера Нарцисса возмутительный подтекст

На YouTube-канале Яны Чуриковой вышло интервью с Ириной Секачевой, автором большинства хитов «Фабрики звезд».

Основными синглами в своей карьере Секачевой обязаны Пьер Нарцисс, Иракли, Маша Ржевская.

В ходе интервью ведущая решила уточнить, правильно ли она смысл песни «Шоколадный заяц». «Я ее когда услышала, я охренела! Это же порнуха?» - сказала она.

Гостья смутилась, однако опасения и догадки подтвердила .

«Если внимательно послушать, то сразу станет ясно, что детям эту песню ставить точно нельзя», - призналась Ирина.

Однако, раскаявшись, Секачева попросила не забывать, что подтексты и эвфемизмы - лишь верхушка айсберга.

«Все это надо было еще и зарифмовать, добавить туда поэзии, наложить музыку, - рассказывает автор песен, - и всё это так сделать, чтобы танцевали и бабушки и мамы. Чтобы песня ушла в народ».