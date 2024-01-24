«Я — Золушка, но у моих детей — своя история»: Юлия Пересильд рассказала о воспитании дочерей

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд рассказала о воспитании своих детей. Актриса заявила, что считает себя Золушкой, но своим дочкам она желает другой жизни. Об этом она рассказала в подкасте «Культурная страна», пишет StarHit.

Актриса призналась, что старается во всем поддерживать дочерей Анну и Марию. Она также не выступает против их съемок в кино. Пересильд отметила, что не хочет, чтобы ее дети сталкивались с теми трудностями, через которые прошла она.

«Я Золушка, которая штопала, штопала и что-то наштопала. Но это не означает, что раз я прошла это, то моим детям тоже надо выдать такие же рваные платья и заставить их ходить в лаптях. У них своя история», — заявила актриса.

По мнению Юлии Пересильд, детям знаменитостей и так приходится непросто, поскольку дети оказываются в тени своих родителей. «Для любого творческого человека наличие известных родителей — это большая обуза. Стать сразу лучше своих родителей — это груз, который висит над детьми. И наша задача — не обременять их еще больше», — подчеркнула актриса.

При этом Пересильд призналась, что не считает себя примерной матерью. Она не всегда может уделить достаточно внимания дочкам в связи с плотным графиком. «Той идеальной мамой, про которую пишут в книжках, я не смогу стать. Моя профессия не предполагает такого подробного и внимательного общения со своими детьми», — поделилась актриса.

Напомним, 14-летняя дочь Юлии Пересильд Анна пошла по стопам матери и начала сниматься в кино. Она сыграла роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ранее в беседе со Светланой Бондарчук Юлия Пересильд заявила, что ее дочь Анна превзошла ее успех в кино.